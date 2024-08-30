27 августа в Правительстве состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК) под председательством заместителя Премьер-Министра Серика Жумангарина.

На заседании рассмотрели вопрос о запрете на ввоз яблок на территорию Казахстана. По информации министерства сельского хозяйства, валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тысяч тонн. Такого объема производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства.

В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что обеспечит потребность внутреннего рынка. По итогам обсуждения было принято решение ввести временный запрет на ввоз яблок на территорию Казахстана из третьих стран автомобильным транспортом, за исключением ввоза из стран ЕАЭС, до конца года.