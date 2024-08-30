Дети с различными нарушениями в развитии получили комплексную реабилитацию и получили положительные результаты, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В рамках проекта по раннему вмешательству и реабилитации центр «БолашакК» принимает детей раннего возраста на бесплатную реабилитацию. На сегодня уже более 90 детей с отклонениями в развитии получили комплексную реабилитацию. До конца года специалисты планируют охватить оздоровлением в общей сложности 100 особенных детей.

По словам специалиста по ранней реабилитации, кинезиотерапевта Адеми Турсынгалиевой, раннее вмешательство играет ключевую роль в развитии ребенка. Если раньше начать работать с детьми, тем больше шансов на успешную коррекцию нарушений и адаптацию к повседневной жизни.

— К примеру, пациент Канат Зейн поступил к нам в возрасте четыре месяца, с последствиями инсульта. Мальчик по своему развитию отставал от сверстников, отсутствовал зрительный контакт, не мог удерживать голову, не мог опираться на ноги. На данный момент, после курса реабилитации наблюдаем значительное улучшение — регулярные занятия по массажу, сенсорной интеграции и педагогической коррекции позволили существенно улучшить его физические и когнитивные навыки за короткий срок, — рассказала Адеми Турсынгалиева.

Программа «Ранее вмешательство» направлена на раннее выявление нарушений в развитии у детей с рождения до трёх лет, оказание им своевременной помощи и направлена на максимальное улучшение их состояния в раннем возрасте.

— Я очень благодарна специалистам центра за их труд и заботу. Мы видим огромные изменения в состоянии Зейна, он стал гораздо активнее и увереннее в своих движениях, уверенно держит голову, опирается на ноги, контактирует со мной и окружающими. Эта программа дала нам надежду и уверенность в будущем нашего ребенка, — рассказала мама Зейна Аида.

Программа раннего вмешательства продолжает помогать детям и их семьям добиваться значительных улучшений, давая им возможность раскрыть свой потенциал с самого раннего возраста.