Токаев объявил досрочные президентские выборы этой осенью
При этом Касым-Жомарт Токаев предложил ограничить мандат президента одним сроком на семь лет, без возможности переизбрания.
- Этой осенью я предлагаю провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также много размышлял и пришёл к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента. Предлагаю ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью семь лет. Но переизбрание запрещено, - заявил президент во время своего обращения к народу Казахстана.
Отметил глава государства и о необходимости завершить институциональные изменения до конца года.
- В рамках политической модернизации в нашей стране центральное место занимает развитие парламентаризма. Обновленная Конституция задает совершенно новые стандарты политической системы с честными и открытыми правилами игры. Процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены. Заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам. В целом, все институциональные изменения, предусмотренные конституционной реформой, необходимо законодательно завершить уже до конца года. Они приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников. Избранные по старым лекалам представительные органы власти должны закономерно обновиться, пройдя через внеочередной электоральный цикл, - сказал Токаев.
По его словам, принципиально важно осуществлять масштабные политические преобразования в режиме транспарентности, честности и взаимного доверия.
- Публичное обнародование сроков и последовательности нового электорального цикла отвечает принципам открытости в принятии решений. Все эти шаги поэтапно наполняют реальным содержанием нашу главную формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство, - сказал Токаев.