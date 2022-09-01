- Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе «Нацфонд – детям». Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путёвку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретёт статус национального и будет служить интересам народа, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

О новой программе президент рассказал сегодня, первого сентября, в своём обращении к народу Казахстана.По словам президента, «учитывая необходимость тщательной проработки этого масштабного начинания», он поручил запустить проект с первого января 2024 года.