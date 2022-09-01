- Глубоко убежден, что решающую роль в построении Справедливого Казахстана сыграют школьные учителя. Для повышения привлекательности этой профессии в последние годы государство сделало немало. Однако, в данном направлении всё ещё требуются положительные изменения. Предстоит принять новый стандарт аккредитации педагогических вузов и выработать рамку компетенций педагога. Учитывая глобальный научно-технический прогресс, важно усилить в старших классах преподавание предметов естественно-математического цикла и английского языка, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

- Думаю, не нужно идти на поводу у популистских высказываний, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

- По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них. Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых, - говорится в обращении президента.

При этом президент отметил, что в обществе обсуждается и преподавание русского языка. На это глава государства заявил, что школьникам необходимо знать и казахский, и русский, и английский языки.По словам главы государства, для студентов будут предоставляться льготные кредиты на обучение.По его словам, эти меры сделают высшее образование более доступным.