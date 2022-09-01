Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей - Токаев
В Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от двух до шести лет.
Фото из архива "МГ"
В ходе послания народу Казахстана президент сказал, что сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной.
- Однако сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачено лишь чуть больше половины детей в возрасте от двух до шести лет. Подобная ситуация недопустима. Необходимо кардинально решить вопрос с обеспеченностью детскими садами, - заявил президент.
При этом нужно принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей.
- Нужно установить чёткие требования к специалистам этой сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку. Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов второго июня сообщал, что в стране планируют ужесточить требования к детским садам, претендующим на получение госзаказа. На следующий день он написал, что приказ уже подготовлен. Предпринимателей новость не обрадовала - они считают, что это очередной инструмент коррупции. В НПП «Атамекен» опасаются, что норма будет носить формальный характер. На сегодня в Казахстане 46.9% детей дошкольного возраста посещают частные сады.
