- На первой точке – в 1,7 раза (8,82 мг/м3), на второй точке – в 1,4 раза (7,2 мг/м3) по сравнению с ПДК (7,2 мг/м3). Департамент экологии по ЗКО будет проводить внеплановую проверку, по результатам которой примет соответствующие меры, - пояснил Рашид Блялов.
Оксид углерода - это газ, который выделяется при сгорании топлива. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Отравление оксидом углерода препятствует доставке кислорода к головному мозгу, сердцу и другим органам. Некоторые тяжёлые симптомы могут проявиться только через несколько дней или недель.Напомним, 27 августа в районе посёлка Асан загорелся полигон, предназначенный для крупногабаритных отходов. Тогда едкий дым окутал весь город, местным жителям приходилось закрывать окна из-за резкого запаха гари. В акимате Уральска информировали, что по официальной версии, неизвестные люди сжигали кабели для получения цветмета и огонь перекинулся на территорию карьера ТОО «Жайык Таза кала». Там загорелись сухая трава и кустарники, а потом пламя перешло на мусор. Ориентировочная площадь горения - один гектар. Угрозы населённым пунктам нет, заверили власти. 31 августа заместитель начальника ДЧС ЗКО доложил, что тушение продолжается. Распространение огня приостановлено, однако ещё происходит тление. Для тушения завезено более шести тысяч тонн земли и более двух тысяч тонн воды.