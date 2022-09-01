- На первой точке – в 1,7 раза (8,82 мг/м3), на второй точке – в 1,4 раза (7,2 мг/м3) по сравнению с ПДК (7,2 мг/м3). Департамент экологии по ЗКО будет проводить внеплановую проверку, по результатам которой примет соответствующие меры, - пояснил Рашид Блялов.

Фото предоставлено акиматом Уральска Как рассказал заместитель начальника ДЧС ЗКО Рашид Блялов, с тлеющего полигона ТБО сотрудники департамента экологии отобрали пробы воздуха. В них выявлены превышения по оксиду углерода.

Оксид углерода - это газ, который выделяется при сгорании топлива. Он не имеет ни цвета, ни запаха. Отравление оксидом углерода препятствует доставке кислорода к головному мозгу, сердцу и другим органам. Некоторые тяжёлые симптомы могут проявиться только через несколько дней или недель.