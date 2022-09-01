- На сегодня по области зарегистрировано 338 пожаров (203 произошли в жилом секторе), где пятеро погибли и четверо получили травмы различной степени. Общая сумма ущерба составила более 177 миллионов тенге. По сравнению с прошлым годом, наблюдается уменьшение количества пожаров на 2.3%, - пояснил Блялов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника ДЧС ЗКО Рашида Блялова, в этом году количество природных возгораний снизилось на 50%.Спикер отметил, что за последние три года лесные и степные пожары происходили в Акжайыкском, Бурлинском, Теректинском и районе Байтерек.