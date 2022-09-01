Сейчас в Казахстане более шести миллионов детей. Педиатры устроили сюрприз маленьким алматинцам О новой программе «Нацфонд – детям» президент рассказал в своём послании народу Казахстана. С первого января 2024 года предлагается отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. «Казахстанская Ассоциация миноритарных акционеров» в своём Telegram-канале QazTrading опубликовала предварительные подсчёты - сколько получит ребёнок к 18-летию по программе «Нацфонд – детям».
  • Среднегодовая доходность Нацфонда с момента создания составила 3,17%. За прошлый год инвестдоходность составила примерно $3,4 млрд.
  • Количество детей в Казахстане - 6 485 507.
  • Итого за год на счёт ребенка в среднем упало бы 125 тысяч тенге.
  • К совершеннолетию ребёнок получит примерно 2,5-3,5 млн тенге, если будет ещё расти инвестдоход.
