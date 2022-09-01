Решение получило среди правозащитного сообщества позитивный отклик. Алматы приходит в себя после погромов. Фото В ходе послания народу Казахстана президент сказал, что принял решение объявить единовременную амнистию участникам январского события. Она не коснётся основных деятелей, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти. Уполномоченная по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова написала в Facebook, что это решение получило среди правозащитного сообщества и самих обвиняемых, осуждённых позитивный отклик.
- Январские события для нас - большая трагедия, и никто не оправдывает действия настоящих правонарушителей. К сожалению, большое количество людей впервые оказались в подобной ситуации. Они участвовали в массовых беспорядках больше под влиянием толпы и в связи с имеющимися социальными проблемами. Многие из них осознали свою вину, раскаялись, - написала Азимова.
По её словам, решение об амнистии – это акт гуманности и доверия к согражданам.