Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву за ЧП, произошедшее в Арыси, передает Tengrinews.kz. – Сейчас мы боремся с последствиями системных недостатков и ослабления контроля военного ведомства. Вы относительно новый человек в системе Министерства обороны. Но несете полную ответственность за положение дел. Я выражаю неудовлетворение положением дел в Минобороны. Поэтому объявляю вам строгий выговор, - сказал Токаев на расширенном заседании правительства. Нурлан Ермекбаев был назначен министром обороны в августе 2018 года. До этого он работал помощником Президента - секретарем Совета Безопасности. 24 июня на складах воинской части в Арыси взорвались боеприпасы. В результате ЧП погибли три человека.  