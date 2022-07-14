- Эта ситуация складывается из года в год, и всякий раз во время уборочных работ. Основной аргумент правительства - вымывание топлива с нашего рынка транзитным транспортом и жителями приграничных регионов соседних стран. Но проблема несколько глубже – существуют организованные, налаженные годами схемы по вывозу отечественных нефтепродуктов в близлежащие государства. АФМ нужно разобраться с этим вопросом. Представьте мне информацию, кто конкретно этим занимается. Затем примем окончательное решение, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе расширенного заседания правительства президент сказал, что по оценкам экспертов, осенью в стране может возникнуть дефицит дизельного топлива.Он поручил правительству и агентству по защите конкуренции выработать дифференцированные цены на нефтепродукты для транзитного транспорта и по периметру границы.