- Сейчас есть два основных оператора, которые следят за состоянием дорог в стране и оказывают услуги. Если говорить о том, что они оба выполняют одну и ту же работу, то количество работников также превышает необходимое. Тем не менее, обоснованных жалоб от граждан не уменьшается, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе расширенного заседания правительства президент сказал, пришло время провести кардинальную реформу автодорожной отрасли.Он поручил правительству объединить «КазАвтоЖол» и «Казахавтодор» и создать единую автодорожную компанию Казахстана. Количество сотрудников также будет сокращено.