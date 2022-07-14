Около трёх миллионов человек остались без медицинской страховки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ходе расширенного заседания правительства президент сказал, несмотря на увеличение финансирования медицины, накопившиеся проблемы не решены.
- Система обязательного социального медицинского страхования оказалась неэффективной, реального результата нет. Около трёх миллионов человек остались вне медицинской страховки. Из-за этого они не могут полноценно пользоваться услугами здравоохранения, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он поручил правительству подготовить предложения по совершенствованию системы медицинского страхования. В январе премьер-министр Казахстана подверг критике ФСМС.