Токаев объявил выговор министру экологии за волокиту вокруг сайгаков
Также за невыполнение задачи по созданию оцифрованного банка данных минеральных ресурсов, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства подверг критике министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева за неэффективную деятельность по созданию оцифрованного банка данных минеральных ресурсов и неудовлетворительное регулирование популяции сайгаков.
– Сайгаки являются для казахов священным животным. Вносится предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Есть, видимо, и другие методы. Посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но, подчеркиваю, это крайняя мера. Нужно профессионально подходить к этому вопросу, – считает президент.
Также он напомнил, что правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Средства были выделены.
- Но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем - о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю, чревато серьёзными последствиями для исполнителей, это касается прежде всего профильного министерства, но также и других министерств. Я объявляю министру выговор, – сказал глава государства.