В отношении сотрудников департамента полиции суд вынес частное постановление. Труп женщины обнаружили в доме у жителя посёлка Деркул, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Суд признал виновным Канинского по части 1 статьи 99 УК РК «Убийство» и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. А также суд обязал взыскать с подсудимого 10 миллионов тенге в виде морального ущерба и в местах лишения свободы пройти лечение от алкоголизма, - пояснил Ермаханов.

подсудимый Сергей Канинский. Фото Медета МЕДРЕСОВА Сегодня, 14 июля, в межрайонном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор 36-летнему Сергею Канинскому. Он обвиняется в убийстве своей знакомой. Однако помимо приговора, судья Бакыт Ермаханов отметил, что вынес частное постановление в отношении сотрудников департамента полиции ЗКО, которые вели следственные действия после обнаружения трупа. Согласно показаниям эксперта, при первоначальном осмотре у трупа лицо было целым, но во время работы сотрудников дверь была открыта. Возможно, голодная собака подсудимого откусила пол-лица убитой. На лице потерпевшей остались следы зубов. Из материалов дела следует, что девятого марта этого года Сергей Канинский у себя дома, расположенном в посёлке Деркул, поссорился с 33-летней Обровец. После чего подсудимый взял деревянный черенок и ударил им более 30 раз по туловищу, ногам, рукам и голове потерпевшей. Затем более пяти раз ударил ножом в поясницу, лопатку и грудную клетку. От полученных травм женщина скончалась на месте. На следующий день Канинский отправился к матери потерпевшей, якобы разыскивает Обровец. Ещё через день он пришел и сказал, что будто ему звонила Обровец со скрытого номера и сказала, что выпивает с друзьями. Так подсудимый почти неделю «водил за нос» мать убитой, а после пришёл с повинной в полицию. 18 марта матери Обровец позвонили полицейские и рассказали, что её дочь найдена мертвой. У убитой остался семилетний сын. Канинский в суде отметил, что не помнит, как убил женщину, но во время следствия экспертиза признала Канинского вменяемым. Вина подсудимого была полностью доказана. Канинский полностью признал вину и просил назначить ему максимально строгое наказание. После оглашения Канинский поблагодарил судью за приговор. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. В департаменте полиции ЗКО пообещали инцидент с трупом прокомментировать позже. судья Бакыт Ермаханов. Фото Медета МЕДРЕСОВА