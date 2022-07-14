Изображение armandocalles721 с сайта Pixabay В странах Ближнего Востока запретили показ мультфильма студии Pixar «Базз Лайтер» из-за поцелуя двух девушек. Власти нескольких стран посчитали, что это является пропагандой ЛГБТК. Позже в Казахстане появилась петиция - авторы выступали против показа мультфильма в кинотеатрах по этой же причине. Петицию подписали более 37 тысяч человек из 19 млн населения страны.

«Базз Лайтер» является ответвлением франшизы «История игрушек». Мультик покажет историю происхождения вымышленного лётчика-испытателя и космонавта, на котором была основана фигурка Базза Лайтера. Космонавт, оказавшись на враждебной планете со своим командиром и командой, пытается найти путь домой через пространство и время, одновременно сталкиваясь с угрозой безопасности Вселенной.

- Считаю, что можно смотреть ребёнку, если взрослый готов ответить на его вопросы, которые возникнут после просмотра. Если дети будут смотреть историю становления личности, я в этом не вижу проблемы. Ведь даже в «Истории игрушек» мы видим, как Базз меняется. В начале он не знал о дружбе, взаимоподдержке и понимании, герой был зациклен на себе. Позже он развивается, обретает дружбу и готов жертвовать собой ради спасения друзей. Это взрослые видят ЛГБТК, для детей это просто поцелуй и больше ничего. Дети старше трёх лет готовы смотреть такие мультфильмы, - говорит психолог.

- Лучше сказать, на мой взгляд, что это обычное проявления чувств и не включаться в глубокую полемику, - рекомендует Елена Игина.

Сегодня, 14 июля, в день выхода на широкие экраны, министр культуры Даурен Абаев, что прокат «Базз Лайтера» на территории Казахстана осуществляться не будет. Стоит отметить, что кинотеатры заранее размещали стенды с рекламой мультфильма, а значит уже вложили средства в продвижение и, вероятнее всего, понесут убытки. Тем временем, мы попросили детского психолога Елену Игину оценить мультфильм. Она рассказала, что мультик лично не смотрела (от редакции - мультфильм в прокат не вышел, а значит в Казахстане его никто посмотреть не мог. Разве что чиновники и авторы петиции используют пиратские сайты). Но психолог изучила отзывы зрителей за рубежом, где сказано, что мультфильм является научной фантастикой. Тема однополой любви, по словам зрителей, никак не развивается. Просто показан поцелуй двух девушек.По её словам, даже если ребёнок спросит, почему поцеловались две женщины, то ответ зависит от устоев семье.Мы попросили специалиста ответить на вопрос - можно ли сказать, что если взрослый видит в детском мультике не научную фантастику, а ЛГБТ пропаганду, то нужен ли ему психолог? - Да, этому взрослому можно прийти к психологу и обсудить то, что его злит, что в этом мире есть то, что ему не нравиться. Но обсуждать с ребёнком ЛГБТК я считаю не стоит, - ответила Елена.