– 11 июля в специализированном суде по административным правонарушениям города дело было рассмотрено, владелец авто арестован на 15 суток и лишён права управлять транспортным средством на семь лет. В данный момент он находится в спецприемнике управления полиции Уральска, - сообщили правоохранители.

– Каирбек Нигимов к экзаменам и к выдаче водительских прав не имеет никакого отношения. Он лишь осуществляет контроль над деятельностью курируемого филиала. С нами договор он не заключал, зарплату ему платит не наш филиал, - сообщили в пресс-службе ЦОНа.

Девятого июля полицейские остановили машину, в которой находились несколько человек. Поведение водителя вызвало подозрение у стражей порядка и они отвезли их на медицинское освидетельствование. Однако водитель проходить процедуру отказался. Выяснилось, что машина принадлежит не водителю, а пассажиру, сидевшему рядом с ним. В отношении владельца авто полицейские составили протокол по статье 608 КоАП РК «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».Между тем выяснилось, что владельцем авто оказался Каирбек Нигимов, уполномоченный по безопасности НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».Будет ли он дальше работать в службе безопасности или нет - решит центральный аппарат НАО. Решение суда в законную силу пока не вступило.