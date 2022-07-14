В районном суде Алматы сейчас проходит главное судебное разбирательство по делу о крупных хищениях сельхозсубсидий, сообщает BES.media. В ЗКО внедрят новую систему оплаты труда для госслужащих Иллюстративное фото из архива "МГ" По делу проходят экс-руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии Алматы Айдын Керимбеков, руководитель отдела Дамир Тазабек, действующая заместитель руководителя департамента санэпидконроля Алматы Карлыгаш Абдижаббарова.
- Чиновница проходит по делу обвиняемой. Ранее она работала заместителем руководителя управлении сельского хозяйства и ветеринарии Алматы и была в составе комиссии, которая рассматривает документы по выдаче субсидий. А потом её назначили заместителем руководителя ДСЭК. Несмотря на обвинение в коррупции. В Минздраве объясняют, что Абдижаббарову не отстранили на период расследования, потому что от следственного органа не поступало никаких документов об отстранении, - сообщает автор канала.
Отметим, что пока суд не докажет вину, в отношении обвиняемых действует презумпция невиновности.