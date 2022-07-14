Мужчина продал несуществующий товар, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 3,5 млн тенге перевела «сотруднице банка» жительница Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, свою преступную деятельность 29-летний мужчина начал в мае этого года. Тогда он пообещал жертве достать 10 коробок офисной бумаги по сниженной цене, взял у него 75 тысяч тенге и перестал выходить на связь. Другому жителю мошенник обещал привезти зерно. Доверчивый гражданин отдал ему 4.4 миллиона тенге, однако ни денег, ни зерна он не получил. На этом жулик не остановился, и 10 июня он пообещал 45-летней женщине закупить несколько голов барана по выгодной цене, взял у нее 1.1 миллиона тенге и пропал. Потерпевшая не дождалась обещанного и написала заявление в полицию. В тот же день предприимчивый мужчина обманул 21-летнего парня, пообещав ему помощь в получении водительского удостоверения. За свои услуги он запросил 150 тысяч тенге, и по известному уже сценарию перестал выходить на связь. В конце июня он придумал уже другой хитроумный план, воспользовавшись дефицитом сахара. 29 и 30 июня он ввел в заблуждение двух женщин, сказав им, что у него есть возможность достать дефицитный товар по цене, ниже рыночной. Одна из них заказала 20 мешков сахара на 320 тысяч тенге, вторая решила купить сразу 60 мешков сахара за 1.1 миллион тенге. Во время следствия полицейские выяснили, что обманывать людей молодой мошенник начал ещё с 2020 года. Под предлогом продажи земельного участка и покупки автомашины с России, ввёл в заблуждение 28-летнего мужчину, который отдал ему восемь миллионов тенге. Стражи порядка продолжают проверять его причастность к другим преступлениям. Досудебное расследование ведётся по статье 190 УК РК «Мошенничество».