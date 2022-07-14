Фото предоставлено пресс-службой ДП Актюбинской области Трагедия произошла 13 июля в 14:30 между вахтовым посёлком Жанажол и месторождением «Северная труба» в Мугалжарском районе. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 25–летний водитель УАЗ. двигаясь на промышленной территории в сторону вахтового посёлка Жанажол, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Shacman. В результате ДТП водитель УАЗ и пассажир пострадали, их госпитализировали в служебную больницу посёлка Кенкияк. Двое пассажиров этого авто от полученных травм скончались на месте происшествия. Начато досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц».