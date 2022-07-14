Банки приостановили приём заявок на льготное автокредитование
Приём приостановлен до высвобождения лимита финансирования, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В Фонде развития промышленности сообщили, что на 13 июля банки-участники программы льготного автокредитования одобрили 11 825 заявок на сумму 90 млрд тенге. По ним выданы 7 852 автомобиля на 59, 546 млрд тенге. Из них:
«Евразийский Банк» одобрил 3 248 заявок на 25,4 млрд тенге;
«Банк Центр Кредит» - 3 647 заявок на 27, 7 млрд тенге;
«Народный банк Казахстана» - 3 009 заявок на 23,1 млрд тенге;
Forte Bank - 1 921 заявка на 14, 4 млрд тенге.
- Сейчас банки-участники временно приостановили приём заявок до высвобождения лимита финансирования в связи с проведением итоговых процедур по выдаче автокредитов по одобренным заявкам. При наличии средств в рамках высвобожденных лимитов, банками-участниками планируется возобновление приема заявок, - говорится в сообщении.
16 мая в Казахстане стартовала выдача льготного автокредита.
