Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции стал Серик Жумангарин, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО начался отбор в президентский кадровый резерв Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства Касым Жомарт Токаев освободил Бахыта Султанова от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции, сообщает Акорда. Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции назначен Серик Жумангарин, который занимал должность председателя агентства по защите и развитию конкуренции. Премьер Алихан Смаилов представил Жумагарина коллективу Минторговли.
- Серик Макашевич – человек ответственный и инициативный, поэтому, уверен, сможет проявить себя на этой ответственной позиции, - сказал глава кабмина.
Напомним, Бахыт Султанов работал в должности министра торговли и интеграции с июля 2019 года. В январе 2022 года был назначен заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции. 14 июля президент Токаев объявил выговор Султанову из-за дефицита сахара.