Они заявили, что не хотят для фигурантов длительных тюремных сроков, передаёт телеканал КТК. 68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду Иллюстративное фото из архива "МГ" Обвинение запросило от девяти до 20 лет тюрьмы. Но потерпевшие изменили своё мнение.
– Там есть люди, которые проработали в этих компаниях от двух недель до трёх месяцев. Давать им такие огромные сроки, по 16 лет, я считаю, это неуместно и неправильно. Также нам хотелось бы, чтобы самих же организаторов признали гражданскими ответчиками, для того, чтобы они не сидели 20 лет. Мы как адекватные люди понимаем, что через 20 лет мы деньги не вернём, - говорит потерпевшая Евгения Гановская,
Сумма причинённого ущерба составляет 30 миллиардов тенге. В общей сложности от рук создателей ТОО «Выгодный займ», «Гарант 24 Ломбард», «Estate Ломбард» и «Нур-Али Капитал» пострадало свыше 17 тысяч человек по всей стране. В ближайшее время суд должен огласить приговор для 48 фигурантов. Три человека все ещё в розыске.