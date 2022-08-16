Иллюстративное фото из архива "МГ" В региональном департаменте полиции сообщили, что 26-летний мужчина подозревается в хищении денег у родственника, проживающего в микрорайоне Балауса в Атырау. Подозреваемый обнаружил 30 тысяч долларов, которые принадлежали его 58-летнему родственнику и похитил из них 11 тысяч. Все деньги мужчина испугался забрать сразу и спрятал 8 тысяч долларов в туалете этого же дома, а три тысячи забрал с собой и скрылся с места происшествия. Подозреваемый установлен и задержан. Уголовное дело по статье «Кража» передано в суд.