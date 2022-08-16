Отключение водоснабжения связано с подключением нового водопровода, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тариф на воду повышается в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в ТОО «Батыс су арнасы», в связи с подключением нового водопровода протяжённостью 200 метров временно отключат водоснабжение:
  • на улице Ружейникова 12/1;
  • детский садик «Колобок» на улице Абдирова;
  • на улице Мендешева;
  • на улице Артыгалиева;
  • на улице Иманова;
  • Рос Нефте Комплекс Казахстан;
Ориентировочное отключение сегодня, 16 августа с 10:00 до 20:00.