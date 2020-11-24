Трассы Актобе – Уральск и Актобе – Оренбург для водителей легковых автомобилей будут бесплатными, сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".
- Плата за проезд будет взиматься только с коммерческого грузового автотранспорта. Это значит, что владельцы частного легкового транспорта будут пользоваться дорогами Актобе – Уральск и Актобе – Оренбург (по казахстанскому участку) бесплатно, – говорится в сообщении.
Дороги на этих участках отремонтировали. Здесь установили пять арок контроля и центры работы с клиентами.
- В арках установлены специальные камеры, фиксирующие переход автомобиля из одного региона в другой. Новые платные участки будут иметь открытую систему приёма платежей. Шлагбаумов и пунктов приёма платежей не будет. Это позволит избежать остановок движения транспорта и заторов. Оплату за проезд будут принимать безналично, методом предоплаты или оплаты задолженности, – добавили в компании.
К 2025 году в Казахстане дороги протяжённостью 11 тысяч км могут стать платными. Уже известно, что в 2021 году за проезд придётся платить на следующих трассах:
- Уральск – граница России (Саратов);
- Капшагай – Талдыкорган;
- Тараз – Кайнар;
- Кызылорда – Шымкент – Тараз;
- Шымкент – граница Узбекистана;
- граница России (Оренбург) – Актобе – Кызылорда;
- Актобе – Уральск – граница России (Самара);
- Павлодар – граница России (Омск);
- Нур-Султан – Костанай – граница России (Троицк);
- Актау – Бейнеу;
- Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана;
- Нур-Султан – Павлодар;
- Павлодар – Семей – Калбатау.