Трассы Актобе – Уральск и Актобе – Оренбург для водителей легковых автомобилей будут бесплатными, сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол".

- Плата за проезд будет взиматься только с коммерческого грузового автотранспорта. Это значит, что владельцы частного легкового транспорта будут пользоваться дорогами Актобе – Уральск и Актобе – Оренбург (по казахстанскому участку) бесплатно, – говорится в сообщении.

Дороги на этих участках отремонтировали. Здесь установили пять арок контроля и центры работы с клиентами.

- В арках установлены специальные камеры, фиксирующие переход автомобиля из одного региона в другой. Новые платные участки будут иметь открытую систему приёма платежей. Шлагбаумов и пунктов приёма платежей не будет. Это позволит избежать остановок движения транспорта и заторов. Оплату за проезд будут принимать безналично, методом предоплаты или оплаты задолженности, – добавили в компании.

К 2025 году в Казахстане дороги протяжённостью 11 тысяч км могут стать платными. Уже известно, что в 2021 году за проезд придётся платить на следующих трассах:

Уральск – граница России (Саратов);

Капшагай – Талдыкорган;

Тараз – Кайнар;

Кызылорда – Шымкент – Тараз;

Шымкент – граница Узбекистана;

граница России (Оренбург) – Актобе – Кызылорда;

Актобе – Уральск – граница России (Самара);

Павлодар – граница России (Омск);

Нур-Султан – Костанай – граница России (Троицк);

Актау – Бейнеу;

Атырау – Доссор – Бейнеу – Акжигит – граница Узбекистана;

Нур-Султан – Павлодар;

Павлодар – Семей – Калбатау.

