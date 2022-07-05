Участок автодороги Атырау – Астрахань с 824 по 833 километр открыт для движения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Движение на большей части трассы Атырау - Астрахань планируют открыть в этом году Фото из архива "МГ" Протяжённость Атырауского участка дороги Атырау – граница РФ (Астрахань) составляет 217 километров. По информации областного акимата, вся трасса разделена на четыре участка. На первом (между 824-833 километрами) на сегодня разрешено движение автотранспорта. Ширина дорожного полотна составляет девять метров, толщина – 57 сантиметров. Также в населённых пунктах, расположенных вдоль дороги, планируется строительство скотопрогонных переходов, автобусных остановок, автомобильных парковок. Напомним, реконструкция трассы республиканского значения Атырау – Астрахань началась в 2018 году. Планируется, что в 2023 году дорога будет полностью введена в эксплуатацию. Между тем в начале этого месяца стало известно о том, сроки сдачи автодороги Атырау - Астрахань находится под угрозой срыва. Подрядчики заявили о нехватке вагонов для транспортировки щебня.