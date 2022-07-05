Соответствующий совместный приказ подписали министр энергетики, министр финансов, председатель КНБ и глава МВД, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Солярка только по талонам или по 100 литров в один бак. Что происходит на заправках Уральска? Согласно документу, вводится шестимесячный запрет на вывоз с территории Казахстана автотранспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел. Также исключение составляют вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем и отдельных ёмкостях объёмом не более 20 литров. Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 12 июля. Ранее запрет действовал с 21 ноября 2021 года по 21 мая 2022 года.