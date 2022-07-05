Иллюстративное фото из архива "МГ" Шестого июля в Казахстане отмечают День Столицы. В этом году Нур-Султану исполняется 24 года и во всех городах и населённых пунктах страны пройдут праздничные мероприятия. В Уральске ко Дню Столицы запланировано проведение 30 различных мероприятий, 23 из которых культурно-массовые и пять - спортивные. Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Нур-Султана, уже начались. Мероприятия проводятся не только в областном центре, но и в пригородных посёлках Круглоозерный, Зачаганск и Деркул. Шестого июля в 20:00 на Площади первого президента пройдёт праздничный гала концерт «Ел журеги - Елорда». Перед горожанами будут выступать юные спортсмены, танцевальные коллективы, певцы и музыканты. Гостями мероприятия станут популярные среди молодежи певцы центра «ДД рекордс», Алина Герц, Адиль и Мико.