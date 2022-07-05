Инцидент произошёл четвёртого июля на побережье Алаколя в Жетысуской области, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Три человека утонули в выходные в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС региона сообщили, что спасателям поступило сообщение о том, что на пляже потерялась девочка 2018 года рождения. Она находилась на отдыхе с семьёй.
- Поиск усложнялся тем, что на берегу озера находилось очень много отдыхающих. В течении получаса на расстоянии около 600 метров от местонахождения родителей девочка была найдена живой и невредимой. В медицинской помощи не нуждалась, - рассказали в пресс-службе департамента.
С родителями провели разъяснительную беседу.