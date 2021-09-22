В пекарню «Орал нан» требуются работники: Кондитеры, Пекари, Упаковщики, Фасовщики, Тестомесы. Работа посуточная. Зарплата сдельная, от 150 000 – 180 000 тенге. Питание за счет предприятия. Наш адрес: ул. Саяхат ( бывш. ул. Павлодарская), 1/1, 2ой рабочий поселок, остановка  «Пластик». Тел.: +7 705 515 47 31, +7 7112 52 57 75 Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.