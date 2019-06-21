Бульвар "Наурыз" является камнем преткновения между местной властью и аксайцами. Когда-то на этом месте была обычная лесополоса, заросшая кустарником, которая являлась "приютом" для бомжем и пьянчужек. Попытки облагородить эту территорию предпринимаются каждый год. Последними изменениями стали спортивная и детская площадки, арка, столики для игры в шашки и шахматы. В этом году ремонтируются фонтаны, которых здесь 3. Два маленьких были запущены в начале месяца. Но буквально на днях один из них был сломан, а во второй налит шампунь. Информацию об этом разместил на своей личной странице в Facebook аким Бурлинского района Санджар Алиев. - Ночью сломали один фонтан, во второй налили шампунь... Слов нет, - написал Санджар Алиев. По словам главы района, он разместил свой пост, чтобы люди увидели, что буквально полторы недели назад были открыты эти фонтаны, и уже их привели в такое состояние. - Мы тоже были детьми, мы тоже купались, но мы не ломали ничего, не портили, потому что знали, что завтра купаться негде будет, - пояснил аким района. Санджар Алиев также заверил, что подрядчик устранил все за свой счет. И сейчас идет работа по установлению личности хулиганов. Виновные пока неустановлены. В комментариях в соцсетях граждане разделились на несколько лагерей. Но все они единогласны в одном - необходима установка полноценного и качественного видеонаблюдения. Аким города Амангельды Тугузбаев осмотрел фонтаны вместе с представителями подрядной фирмы, выполнявшей ремонтные работы, ТОО "Brat.m". Рабочая бригада подрядчика в данное время ремонтирует третий фонтан. - В сложившейся ситуации вины подрядчика нет. Работы по начальному ремонту выполнены в срок и качественно. Но вместе с тем руководство ТОО "Brat.m" согласно отремонтировать сломанный фонтан и почистить второй, - сообщил Амангельды Тугузбаев. Стоит отметить, что это не первые случаи вандализма на бульваре. Ломаются лавочки, столики для шахмат и шашек. Уже были обсуждения о том, что на детской площадке не место для подростков и мамочек, которые катаются на горках вместе с детьми. Вопрос о том, когда бульвар "Наурыз" будет передан на баланс акимата города, остается открытым.