На Западе Казахстана сохранится жаркая погода.  По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +33 градуса, ночью +18. 39 градусов жары ожидается днем  в Атырау, ночью +25 градусов. В Актау ожидается 37 градусов жары днем, и 27 градусов тепла ночью. В Актобе синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днем температура воздуха составит +33 градуса, ночью +18 градусов.