«В хрустальной крепости» — именно так характеризует свою жизнь, Анжелика Кенова, которую называют русская Барби. Родилась девушка в состоятельной семье, в городе Курган. И сразу попала в сказку, которую создала для нее мама - эталон красоты для которой была знаменитая кукла. Яркий цвет в одежде, воланчики и рюшки, коллекционные Барби и конечно желание быть похожей на них. Когда стала подростком, у нее появился: личный тренер, парикмахер, диетолог и косметолог. С тех пор в жизни только каждодневные тренировки, спортзал, жесткие диеты и постоянная забота только о себе. Отец-бизнесмен полностью одобряет стремления жены, чтобы дочь стала живой куклой, и оплачивает не малые траты на это. Первый успех в интернете, дает возможность семье переехать в Москву, чтобы продолжить модельную карьеру Анжелики уже в столице. Родительская опека столь огромна, что они сами выбирают ей одежду, увлечения и круг общения. Кругом тотальный контроль. А если встречается настойчивый ухажер, любящая мать забирает у него паспорт, которой возвращает после короткого свидания. На такие встречи девушка ходит только с охраной. И, все кто «имел счастье», общаться с ней говорят о ее закомплексованности и наивности. Хотя в университете училась по специальности «Психолог», да и туда ее сопровождали охранники и личный транспорт. При этом, Instagram 29-летней модели пестрит откровенными и даже провокационными фотографиями в нижнем белье. По словам Анжелики, кукольный образ конечно навязан родителями, но ее полностью все устраивает и менять ничего пока не будет… Но это не значит. Что так будет всегда, и однажды ей не захочется самостоятельности — семьи, детей.