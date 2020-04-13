Кроме этого, под охраной находится один частный дом, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Оцепление многоэтажного дома в центре города напугало уральцев Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким области Ондасын Уразалин, его заместитель Нуржауган Калауов и аким города Асхат Шахаров ознакомились с условиями соблюдения карантинных мер, принятых в многоэтажных домах, находящихся на карантине. В настоящее время изолированы три подъезда трех многоэтажных домов, а также один частный дом. Затем глава региона ознакомился с проводимым на улицах города ямочным ремонтом. Отметим, что несмотря на карантин, ремонт дорог в областном центре продолжается. В настоящее время проводятся конкурсы по госзакупкам, а после 20 апреля начнется масштабный капитальный ремонт дорог. В связи с чем Ондасын Уразалин поручил Асхату Шахарову взять данный вопрос на особый контроль. Также глава региона ознакомился с работой по дезинфекции улиц, дезинфекционные предприятия ведут данную работу ежедневно. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 13 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 961, вылечились 99 человек, умерли - 10. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.