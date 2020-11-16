Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в Жангалинском районе 48-летний глава крестьянского хозяйства с 30 октября по 10 ноября незаконно удерживал на зимовке троих мужчин 41, 27 и 37 лет. – Предприниматель путем угроз незаконно против воли удерживал троих граждан, один из которых является жителем города Уральск, второй - Акжайыкского района, третий - Бурлинского района. В отношении главы крестьянского хозяйства ведется досудебное расследование по статье 126 УК РК "Незаконное лишение свободы", - сообщили в полиции. Стоит отметить, что глава крестьянского хозяйства заставлял мужчин ухаживать за скотом. В данный момент правонарушитель находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.