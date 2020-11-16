В центр оперативного управления силами и средствами ГУ «СП и АСР ДЧС ЗКО (г. Уральск) МЧС РК» поступило сообщение о том, что в результате взрыва газового баллона в частном жилом доме в п. Деркул произошел пожар. - Горел дом в по улице Б. Майлина площадью 100 кв. м с последующим обрушением стены и кровли на площади 50 кв. м. С места пожара бригадой скорой медицинской помощи в городскую многопрофильную больницу с ожогами была госпитализирована 41-летняя пострадавшая, - сообщили в ДЧС ЗКО. Пожар был локализован в 15.24, ликвидирован в 16.51. На место выезжали: 13 сотрудников и 4 ед. техники ДЧС, 3 работника и 1 ед. техники БСМП, 5 сотрудников и 2 ед. техники СОГ ДП - Уважаемые жители! Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! Контролируйте состояние газовых устройств, электропроводки и розеток в доме, не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы, электрообогреватели и топящиеся печи! - предупреждают в ДЧС ЗКО. Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО