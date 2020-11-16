Всего в районе было оштрафовано 25 объектов предпринимательства.  Уголовное дело завели на жителя ЗКО за распространение ложной информации о коронавирусе Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель акима Бурлинского района Алпамыс Кушкинбаев. - Всем известно, что вирус COVID-19, охвативший весь мир, еще не ослабил свою угрозу. Мы должны быть обеспокоены тем, что по нашей республике Западно-Казахстанская область попала на «красную зону». Все ограничения, требования, содержащиеся в постановлении областного санитарного врача, должны быть выполнены. В случае невыполнения требований и выявления их районной мониторинговой группой, ваше учреждение будет оштрафовано. На сегодняшний день оштрафовано 25 объектов предпринимательства на сумму 4 139 220 тенге. Если бы все граждане относились с пониманием и не нарушали требований, не было бы никаких штрафов. Если хотите своевременно ознакомиться с вступившим в силу постановлением, можете просмотреть официальные аккаунты, также отправить свой официальный электронный адрес на элпочту [email protected], я готов своевременно отправлять вам информацию, отвечать на ваши вопросы. Наша цель-здоровье каждого гражданина! Поэтому прошу по возможности воздержаться от проведения мероприятий, от посещения мест массового скопления людей! Такой шаг важен для Вашего благополучия и вашей семьи, - рассказал заместитель акима. Напомним, из-за роста числа зараженных КВИ наша область попала в "Красную зону". В регионе были усилены ограничительные меры. Анна СУВОРОВА  