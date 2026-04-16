На автодороге Уральск - Саратов начнутся работы по замене водопропускных труб. Движение на отдельных участках будут временно перекрывать.
Как сообщили в акимате, ремонт проводят для предотвращения подтоплений в период весеннего таяния снега. Старые трубы небольшого диаметра на двух участках заменят на более современные и пропускные конструкции.
Работы пройдут с 17 апреля по 17 июля 2026 года. В это время движение на отдельных отрезках дороги будут ограничивать поэтапно - как для автомобилей, так и для пешеходов.
Ограничения коснутся двух участков:
поворот к дому №113/1 по улице М. Монкеулы;
поворот к столовой "Апорт".
Власти просят жителей заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.