На автодороге Уральск - Саратов начнутся работы по замене водопропускных труб. Движение на отдельных участках будут временно перекрывать.

Как сообщили в акимате, ремонт проводят для предотвращения подтоплений в период весеннего таяния снега. Старые трубы небольшого диаметра на двух участках заменят на более современные и пропускные конструкции.

Работы пройдут с 17 апреля по 17 июля 2026 года. В это время движение на отдельных отрезках дороги будут ограничивать поэтапно - как для автомобилей, так и для пешеходов.

Ограничения коснутся двух участков:

поворот к дому №113/1 по улице М. Монкеулы;

поворот к столовой "Апорт".

Власти просят жителей заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.