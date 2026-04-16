Микрофинансовые организации Казахстана задолжали бюджету миллиарды тенге, маскируя платные услуги под необлагаемые налогом операции. Как сообщает Комитет госдоходов РК, по итогам проверок только четыре компании скрыли НДС на сумму более 6 миллиардов тенге, используя лазейки в договорах "гарантии".

По закону МФО не платят НДС только с самих займов - то есть с выдачи денег под проценты. Однако проверка показала, что компании навязывали клиентам дополнительные платные услуги, которые обязаны облагаться налогом.

Самой популярной уловкой стал договор "гарантии". Клиенту предлагали оплатить отдельную услугу, которая якобы обеспечивала исполнение обязательств. На деле же это была обычная платная отсрочка платежа. Компании получали огромные суммы, но оформляли их как финансовые операции, освобождённые от НДС. Общий оборот по таким сомнительным сделкам превысил 55,9 миллиарда тенге.

Налоговики выяснили, что схема с подменой понятий носит массовый характер. Аналогичный механизм нашли и в страховой агентской деятельности МФО. Там обнаружили операции еще на 26 миллиардов тенге, которые сейчас проходят детальную проверку.

Суды уже подтвердили правоту налоговых органов: экономическая суть услуги важнее, чем то, как она названа в договоре. Если МФО берет деньги за обслуживание или продление займа, она обязана платить налоги в полном объеме. Сейчас КГД продолжает масштабную ревизию сектора, чтобы исключить подобные методы "экономии" в будущем.