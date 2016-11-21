В языковом центре Step by step начался набор в группы для обучения английскому языку и подготовки к тесту IELTS. стэп бай стэп1-21.11.16 IELTS — наиболее востребованный международный тест английского языка для учёбы в ведущих вузах ближнего и дальнего зарубежья, а также для работы в иностранных компаниях или иммиграции за рубеж. Найти преподавателя, с которым можно готовиться к такому тесту, довольно сложно. стэп бай стэп2-21.11.16 - В нашем центре работают только высококвалифицированные преподаватели, имеющие многолетний опыт работы, свои методики преподавания и разработки в области профессионального английского языка. Также только у обучающихся в нашем центре есть возможность заниматься с носителем языка из США, - говорит директор языкового центра Step by step Николай КОРОЛЕВ. стэп бай стэп3-21.11.16 Перед началом обучения преподаватели проверяют уровень знаний английского языка, затем вырабатывается программа по времени обучения, за которое обучающийся может достичь нужного уровня IELTS. - Я ходил на курсы английского языка в центр Step by step в течение года. Особенно мне понравились индивидуальные занятия с носителем языка из США. Обучение в этом центре помогло мне успешно сдать IELTS, набрать 7,5 баллов. И я рекомендую всем, кто готовится к такому экзамену, пройти курсы английского языка в центре Step by step,- говорит учащийся казахско-турецкого лицея Аман БАЗАРАЛИЕВ. стэп бай стэп 4-21.11.16 Курс состоит из одного часа обучения с носителем языка и двух часов с русскоговорящим преподавателем в неделю. Занятия будут проходить в группах по 5 человек по программе General English, предполагающей развитие всех языковых навыков: разговорной речи, чтения, письма и восприятия английского языка на слух. Каждое занятие направлено на овладение навыками общения на иностранном языке с одновременным изучением грамматики и лексики и применением его на практике. стэп бай стэп 5-21.11.16 - Хотелось бы выразить огромную благодарность языковому центру Step by step, который помог осуществить мою мечту в реальность. В этом центре обучают квалифицированные преподаватели, благодаря которым я улучшила знания английского языка и смогла поступить в престижный университет Лондона. Советую ребятам, которые мечтают также учиться за рубежом, улучшить свои познания языка именно в Step by step, – с теплотой отзывается студентка лондонского университета Аида КАБИЕВА. стэп бай стэп 6-21.11.16 Обучение в центре проводится в удобное время для слушателей - с 8.00 до 21.00. - Сейчас мы объявляем акцию для тех, кто готовится к тесту IELTS. А также есть прекрасная программа обучения с иностранным преподавателем из США, которая стоит 12 тысяч тенге в месяц. И мы гарантируем, что за три месяца от самого начального уровня вы будете хорошо владеть английским языком, и наши преподаватели подготовят вас к успешной сдаче этого важного теста, - заключил Николай КОРОЛЕВ.

