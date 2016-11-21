Подробности об акциях и возможностях выучить язык на нашей группе ВК: https://vk.com/sbscc, инстаграм: sbskaz Тел.: 54-79-51, 8-747-640-71-39

IELTS — наиболее востребованный международный тест английского языка для учёбы в ведущих вузах ближнего и дальнего зарубежья, а также для работы в иностранных компаниях или иммиграции за рубеж. Найти преподавателя, с которым можно готовиться к такому тесту, довольно сложно.- В нашем центре работают только высококвалифицированные преподаватели, имеющие многолетний опыт работы, свои методики преподавания и разработки в области профессионального английского языка. Также только у обучающихся в нашем центре есть возможность заниматься с носителем языка из США, - говорит директор языкового центра Step by step Николай КОРОЛЕВ.Перед началом обучения преподаватели проверяют уровень знаний английского языка, затем вырабатывается программа по времени обучения, за которое обучающийся может достичь нужного уровня IELTS. - Я ходил на курсы английского языка в центр Step by step в течение года. Особенно мне понравились индивидуальные занятия с носителем языка из США. Обучение в этом центре помогло мне успешно сдать IELTS, набрать 7,5 баллов. И я рекомендую всем, кто готовится к такому экзамену, пройти курсы английского языка в центре Step by step,- говорит учащийся казахско-турецкого лицея Аман БАЗАРАЛИЕВ.Курс состоит из одного часа обучения с носителем языка и двух часов с русскоговорящим преподавателем в неделю. Занятия будут проходить в группах по 5 человек по программе General English, предполагающей развитие всех языковых навыков: разговорной речи, чтения, письма и восприятия английского языка на слух. Каждое занятие направлено на овладение навыками общения на иностранном языке с одновременным изучением грамматики и лексики и применением его на практике.- Хотелось бы выразить огромную благодарность языковому центру Step by step, который помог осуществить мою мечту в реальность. В этом центре обучают квалифицированные преподаватели, благодаря которым я улучшила знания английского языка и смогла поступить в престижный университет Лондона. Советую ребятам, которые мечтают также учиться за рубежом, улучшить свои познания языка именно в Step by step, – с теплотой отзывается студентка лондонского университета Аида КАБИЕВА.Обучение в центре проводится в удобное время для слушателей - с 8.00 до 21.00. - Сейчас мы объявляем акцию для тех, кто готовится к тесту IELTS. А также есть прекрасная программа обучения с иностранным преподавателем из США, которая стоит 12 тысяч тенге в месяц. И мы гарантируем, что за три месяца от самого начального уровня вы будете хорошо владеть английским языком, и наши преподаватели подготовят вас к успешной сдаче этого важного теста, - заключил Николай КОРОЛЕВ.На правах рекламы.