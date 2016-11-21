ЧП произошло в Муналинском районе. В правоохранительные органы с заявлением обратилась мать 13-летней девочки, она уверяла, что дочь изнасиловал ее сожитель. Девочка рассказала, что отчим принуждал ее и заставлял молчать о происходящем насилии, угрожая убить мать и младшую сестренку. - Узнав о беременности дочери и жутких подробностях произошедшего, женщина обратилась за помощью в РОВД. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование, - сообщают в правоохранительных органах. Следствие устанавливает, как долго длились интимные отношения сельчанина и его падчерицы. Назначен ряд экспертиз, проводится следствие.