Общая сумма взяток, полученных руководителями АО «Байтерек Development», составила 288 млн тенге. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Районным судом №2 Алматинского района города Астаны в отношении заместителя председателя Правления АО «Байтерек DEVELOPMENT» Джакупова, руководителя Департамента Дирекции государственного и частного партнерства Айтимбетова, бывшего и нынешнего управляющих директоров Анарбай и Сариева, руководства ТОО «Project City Group» Смагулова, Есмуханова, Жуманазар и Комарова избрана мера пресечения в виде ареста. - На сегодняшний день, следствием установлено, что должностными лицами АО «Байтерек DEVELOPMENT» от строительных компаний, вовлеченных в коррупционную схему на системной основе было получено в качестве взяток 288 млн тенге, - сообщили в пресс-службе Национального бюро по противодействию коррупции. Напомним, 17 ноября по подозрению в систематическом получении взяток были задержаны руководители АО "Байтерек DEVELOPMENT", в том числе замруководителя АО, сын экс-акима ЗКО, а ныне депутата мажилиса Парламента РК Кабибуллы ДЖАКУПОВА Аслан ДЖАКУПОВ. Как стало известно, на протяжении длительного времени действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами АО «Байтерек DEVELOPMENT» за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нұрлы жол». Досудебное расследование продолжается.