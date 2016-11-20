Иллюстративное фото из архива "МГ" Вынужденная остановка произошла на автодороге "Самара-Шымкент" в Иргизском районе вблизи села Калыбай. Автобус марки "Сетра" следовал из Шымкента в город Казань Республики Татарстан. - Сегодня, 20 ноября в 4 часа утра силами отдела по чрезвычайным ситуациям Иргизского района эвакуировано 45 человек, из них в трассовый медико-спасательный пункт «Калыбай» - 21 человек, в пункт обогрева «Жансая» п. Калыбай - 24 человека, - сообщил