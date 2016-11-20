В Жылыойском районе в 20 километрах от села Караша спасатели нашли пастуха, который ушел на выпас и не вернулся, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" 26-летний парень был найден 19 ноября в районе месторождения "Карсак" силами ГУ «СП и АСР» ДЧС. В поиске пастуха принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники. Оказалось, что пастух ушел на выпас скота днем ранее 18 ноября в 11.00, но так и не вернулся. - В настоящее время его состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждается, - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан ИМАНКУЛОВ.