В редакцию «МГ» обратились работницы одной из школ в ЗКО. Они там трудятся уборщицами. Женщины заверяют, что каждый год проходят медицинскую комиссию за свой счёт.

— Учителя проходят её совершенно бесплатно, а мы должны платить от 4 до 7 тысячи тенге. У нас зарплата 70 000 тенге. А ведь у нас семьи, дети, которых нужно одевать и кормить. У учителей зарплата 300-500 тысяч тенге. И это хорошо, мы не завидуем, мы рады за них. Но почему за учителей государство в состоянии оплатить медкомиссию, а за нас нет? С нас ведь также медстраховка удерживается. Нам очень обидно, — сетуют женщины.

В управлении здравоохранения пояснили, что бесплатно пройти медкомиссию могут только несовершеннолетние. А для работников школ каждая организация один раз в год оставляет заявку на портале. И скорее всего учебное заведение не включило в список техперсонал. Поэтому работникам необходимо обратится к директору школы и оставить дополнительную заявку.