15,5 млрд тенге выделили на проект «Бюджет народного участия» в Алматы
С первого сентября алматинцы могут подавать заявки для участия в проекте «Бюджет народного участия». Приём завершится 20 сентября. Проекты победителей обещают реализовать в 2024 году.
Инициативы горожан принимают на сайте budget.open-almaty.kz. В заявке необходимо указать наименование и описание проекта, адрес расположения, ориентировочные фото или эскиз, смету.
Предложения должны соответствовать критериям:
один автор – одна заявка – один объект;
объект должен предполагать общее пользование;
объект должен располагаться на территории района, в котором планируется его реализация, на земельном участке общего пользования;
стоимость одного проекта не должна превышать 86,2 млн тенге.
Предложения принимаются по девяти категориям:
озеленение;
обустройство тротуаров;
строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
создание, ремонт и освещение мест общего пользования;
ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;
ликвидация свалок;
установка и ремонт беседок, скамей, урн, оборудования и конструкций;
установка, ремонт и освещение спортивных и детских игровых площадок;
обеспечение санитарии.
На реализацию программы в этом году выделили 15,5 млрд тенге.