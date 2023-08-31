С первого сентября алматинцы могут подавать заявки для участия в проекте «Бюджет народного участия». Приём завершится 20 сентября. Проекты победителей обещают реализовать в 2024 году. Инициативы горожан принимают на сайте budget.open-almaty.kz. В заявке необходимо указать наименование и описание проекта, адрес расположения, ориентировочные фото или эскиз, смету. Предложения должны соответствовать критериям:
  • один автор – одна заявка – один объект;
  •  объект должен предполагать общее пользование;
  • объект должен располагаться на территории района, в котором планируется его реализация, на земельном участке общего пользования;
  • стоимость одного проекта не должна превышать 86,2 млн тенге.
Предложения принимаются по девяти категориям:
  • озеленение;
  • обустройство тротуаров;
  • строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков;
  • создание, ремонт и освещение мест общего пользования;
  • ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен;
  • ликвидация свалок;
  • установка и ремонт беседок, скамей, урн, оборудования и конструкций;
  • установка, ремонт и освещение спортивных и детских игровых площадок;
  • обеспечение санитарии.
На реализацию программы в этом году выделили 15,5 млрд тенге.