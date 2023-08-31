27 августа двое неизвестных ограбили 45-летнего мужчину. На улице Кердери в Уральске они отобрали у него портмоне, в котором было 115 тысяч тенге. В Polisia.kz сообщили, что задержание провели сотрудники по борьбе с организованной преступностью, по противодействию экстремизму и криминального отдела. Подозреваемые — ранее судимые жители 1994 и 1993 годов рождения. Их взяли под стражу. Расследование ведётся по части второй статьи 191 УК РК «Грабёж». Подозреваемым грозит до семи лет заключения.