Сегодня, 31 августа, аким ЗКО представил активу области нового заместителя. Им по согласованию с администрацией президента стал Калияр Айтмухамбетов, который ранее занимал должность акима Акжайыкского района.

Айтмухамбетов назначен вместо Ержана Балтаева, которого 16 августа приговорили к штрафу в 8,6 млн тенге и пожизненно лишили права работать на госслужбе. Вместе с ним был осужден уже бывший первый зампред правления «СПК Aqjaiyq» Артур Доскалиев. Его так же приговорили к штрафу.

Из материалов дела следует, что Балтаев дал указание Доскалиеву о принятии на работу двух человек. Те, в свою очередь, фактически не работали, однако получали заработную плату в течение нескольких месяцев. Ущерб государству составил 1,9 миллиона тенге, которые, к слову, Балтаев и Доскалиев сразу же возместили.

К слову, после приговора Ержану Балтаеву мы обратились к руководителю аппарата акима ЗКО Нурдильде Оразу и поинтересовались уйдет ли Нариман Торегалиев в отставку, согласно закону о госслужбе. На это рукап акимата ответил, что решение будет приниматься после вступления приговора суда в законную силу.

Что известно о новом заместителе акима?

Калияр Айтмухамбетов родился в 1969 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности агроном и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности правоведение.